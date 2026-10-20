Переговори у Норвегії: хто увійшов до делегації Зеленського

Разом із президентом Володимиром Зеленським у переговорах у Норвегії візьмуть участь українські високопосадовці.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Хто увійшов до української делегації

За даними джерела, у переговорах також братимуть участь:

голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров ;

; керівник Офісу президента Кирило Буданов ;

; перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця ;

; заступник керівника ОП Павло Паліса.

Переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та європейськими представниками заплановані на 20 жовтня, орієнтовно на другу половину дня.

Що відомо про переговори

Нагадаємо, в уряді прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре раніше підтвердили інформагенції Reuetrs, що в Осло відбудуться переговори за участю Зеленського та представників США і Європи.

За даними норвезького уряду, Україна звернулася з проханням долучити до зустрічей спецпосланців Трампа з питань миру Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Віткофф особисто прибуде до Осло, а Кушнер братиме участь у переговорах дистанційно через те, що захворів на грип.

До зустрічей також долучаться президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Мета переговорів - продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-української війни та виведення переговорного процесу на більш конструктивний шлях.