США запропонують Мадуро амністію в обмін на відмову від влади у Венесуелі, - WSJ

Видання, посилаючись на джерела, пише, що США обговорили помилування Мадуро та його старших помічників, проти яких Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення. Вашингтон хоче переконати Мадуро залишити посаду глави держави до закінчення терміну його повноважень у січні.

Одне з джерел видання, знайоме з обговореннями в адміністрації президента США Джо Байдена, стверджує, що американська пропозиція щодо амністії Мадуро, а також для його старших помічників, є одним із варіантів, як змусити Мадуро залишити посаду.

Як повідомляється, США має п'ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб укласти цю угоду. Однак багато залежить від результатів виборів президента США, які відбудуться у листопаді цього року. До того ж досягти цієї мети буде складніше, якщо президентом стане Дональд Трамп.

У разі його перемоги республіканець може припинити будь-який конструктивний діалог, повернувшись до своєї агресивної політики щодо венесуельського лідера. WSJ нагадує, що ще у 2019 році адміністрація Трампа ввела проти Венесуели санкції та підтримала тіньовий уряд країни для свердління режиму.

Крім того, як пише видання, Мадуро відкритий до переговорів, якщо Вашингтон "проявить до нього повагу". Водночас, він досі не довіряє США, навіть незважаючи на те, що адміністрація Байдена скасувала більшість економічних санкцій, сподіваючись сприяти чесним і відкритим липневим виборам.