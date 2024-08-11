США предложат Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти в Венесуэле, - WSJ

Издание ссылаясь на источники пишет, что США обсудили помилование Мадуро и его старших помощников, против которых Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло обвинение. Вашингтон хочет убедить Мадуро покинуть пост главы государства до истечение срока его полномочий в январе.

Один из источников издания, знакомый с обсуждениями в администрации президента США Джо Байдена, утверждает, что американское предложение по поводу амнистии Мадуро, а также для его старших помощников, является одним из вариантов, как заставить Мадуро покинуть пост.

Как сообщается, у США есть пять месяцев до инаугурации президента Венесуэлы, чтобы заключить данное соглашение. Однако многое зависит от результатов выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года. К тому же, добиться этой цели будет сложнее, если президентом станет Дональд Трамп.

В случае его победы, республиканец может прекратить любой конструктивный диалог, вернувшись к своей агрессивной политике в отношении венесуэльского лидера. WSJ напоминает, что еще в 2019 году администрация Трампа ввела против Венесуэлы санкции и поддержала теневое правительство страны для сверления режима.

Кроме того, как пишет издание, Мадуро открыт к переговорам, если Вашингтон "проявит к нему уважение". В то же время, он до сих пор не доверяет США, даже несмотря на то, что администрация Байдена отменила большинство экономических санкций в надежде способствовать честным и открытым июльским выборам.