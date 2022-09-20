У США запропонували розробити механізм передачі Україні заморожених активів Росії

Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу із проханням дозволити використання конфіскованих російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови робочої групи Мін'юсту щодо застосування санкцій проти Росії Ендрю Адамс у вівторок, 20 вересня, під час слухань у сенатському комітеті з банківських, житлових та міських справ.

"Ця пропозиція дозволить міністерству юстиції, казначейству та штату працювати разом, щоб повернути кошти уряду США для відшкодування збитків, завданих російською агресією щодо України", - сказав він.

За його словами, надання цих повноважень потребує внесення поправок до кількох законів, які регулюють використання конфіскованих коштів.