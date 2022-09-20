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У США запропонували розробити механізм передачі Україні заморожених активів Росії

Фото: в США запропонували розробити механізм передачі Україні заморожених активів Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу із проханням дозволити використання конфіскованих російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови робочої групи Мін'юсту щодо застосування санкцій проти Росії Ендрю Адамс у вівторок, 20 вересня, під час слухань у сенатському комітеті з банківських, житлових та міських справ.

"Ця пропозиція дозволить міністерству юстиції, казначейству та штату працювати разом, щоб повернути кошти уряду США для відшкодування збитків, завданих російською агресією щодо України", - сказав він.

За його словами, надання цих повноважень потребує внесення поправок до кількох законів, які регулюють використання конфіскованих коштів.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обговорюючи питання визнання США Росії спонсором тероризму, заявив, що США повинні знайти гібридний варіант або внести зміни до законодавства, щоб Україна могла отримати заморожені активи.

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