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В США предложили разработать механизм передачи Украине замороженных активов России

Фото: в США предложили разработать механизм передачи Украине замороженных активов России (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство юстиции США обратилось к Конгрессу с просьбой разрешить использование конфискованных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы рабочей группы Минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс во вторник, 20 сентября, во время слушаний в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам.

"Это предложение позволит министерству юстиции, казначейству и штату работать вместе, чтобы вернуть средства правительству США для возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией в отношении Украины", - сказал он.

По его словам, предоставление этих полномочий требует внесения поправок в несколько законов, регулирующих использование конфискованных средств.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, обсуждая вопрос признания США России страной спонсором терроризма, заявил, что США должны найти гибридный вариант или внести изменения в законодательство, чтобы Украина могла получить замороженные активы.

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