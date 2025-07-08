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США запропонували Німеччині продати Україні один зі своїх Patriot, - Axios

Вівторок 08 липня 2025 13:35
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США запропонували Німеччині продати Україні один зі своїх Patriot, - Axios Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп запропонував Німеччині продати один зі своїх зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як розповідають чиновники, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонував Трампу, щоб Берлін придбав у Вашингтона одну батарею Patriot та надіслав її Україні. Американський лідер, зі свого боку, запропонував Берліну продати Києву саме одну зі своїх батарей. Водночас як стверджують джерела, Штати і європейські союзники розділять витрати на придбання.

"Трамп і Мерц не дійшли згоди, але, за словами чиновників, обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина надала Україні дуже велику частку своїх Patriot - навіть більше, ніж США в відносному вираженні", - пояснює Axios.

Допомога Україні

MIM-104 Patriot - мобільна система протиповітряної оборони (ППО), яка здатна перехоплювати як повітряні цілі, так і балістичні ракети на дальності до 160 кілометрів.Ця система стала одним із ключових інструментів у відбитті російських ударів дронами, крилатими й балістичними ракетами, включно з “Кинджалами”, які раніше вважалися майже невразливими.

Як писали ЗМІ, під час нещодавньої розмови з президентом Володимиром Зеленським Трамп міг пообіцяти Києву ракети для Patriot.

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Сполучені Штати Америки Фрідріх Мерц Дональд Трамп
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