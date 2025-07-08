США предложили Германии продать Украине один из своих Patriot, - Axios

Как рассказывают чиновники, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал Трампу, чтобы Берлин приобрел у Вашингтона одну батарею Patriot и отправил ее Украине. Американский лидер, в свою очередь, предложил Берлину продать Киеву именно одну из своих батарей. При этом как утверждают источники, Штаты и европейские союзники разделят расходы на приобретение.

"Трамп и Мерц не пришли к согласию, но, по словам чиновников, обсуждение продолжается. Немецкие чиновники утверждают, что Германия предоставила Украине очень большую долю своих Patriot - даже больше, чем США в относительном выражении", - объясняет Axios.