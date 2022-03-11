США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - WSJ
Соединенные Штаты Америки (США) сегодня расширят санкции против России. Ожидается запрет на импорт алкоголя и морепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
По словам осведомленных источников, США запретят импорт российского алкоголя и морепродуктов в качестве наказания за вторжение России в Украине.
Ожидается, что президент Джо Байден сегодня подробно изложит суть новых санкций и выступит за прекращение торговых отношений с Россией. Белый дом отказался от официальных комментариев.
По данным CNBC, лишение России статуса "самой благоприятствуемой нации" означает то, что Конгресс сможет ввести тарифы на все товары российского происхождения, в том числе на водку, икру, фанеру и другие наименования.
Отметим, в прошлом году российский экспорт в США составил 29 млрд долларов, 60% которого приходилось на нефтегазовые продукты.
Напомним, ранее США официально запретили импорт российской нефти, природного газа и угля.
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