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США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - WSJ

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 17:16
США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - WSJ Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) сегодня расширят санкции против России. Ожидается запрет на импорт алкоголя и морепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам осведомленных источников, США запретят импорт российского алкоголя и морепродуктов в качестве наказания за вторжение России в Украине.

Ожидается, что президент Джо Байден сегодня подробно изложит суть новых санкций и выступит за прекращение торговых отношений с Россией. Белый дом отказался от официальных комментариев.

По данным CNBC, лишение России статуса "самой благоприятствуемой нации" означает то, что Конгресс сможет ввести тарифы на все товары российского происхождения, в том числе на водку, икру, фанеру и другие наименования.

Отметим, в прошлом году российский экспорт в США составил 29 млрд долларов, 60% которого приходилось на нефтегазовые продукты.

Напомним, ранее США официально запретили импорт российской нефти, природного газа и угля.

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