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США запретили своим военным базам в Европе приобретать энергоресурсы у России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на поставку российских энергоресурсов. При этом в Пентагоне подчеркнули, что запрет действует только на европейской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление Минобороны США.

"Этот раздел (2821 - ред.) запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе", - говорится в правилах, вносящих изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS).

В качестве причин отказа от российских энергоресурсов в оборонном ведомстве назвали риски перебоев в поставках и зависимость от российских источников энергии, а также укрепление энергетической безопасности в Европе.

В документе уточняется, что допускается исключение из представленных правил. Также отмечается, что ограничения распространяются только на территорию Европы. В частности, запрет не будет распространяться на азиатскую часть Турции.

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