США заборонили своїм військовим базам в Європі купувати енергоресурси у Росії

Міністерство оборони США заборонило своїм військовим базам в Європі укладати контракти на постачання російських енергоресурсів. При цьому в Пентагоні підкреслили, що заборона діє тільки на європейській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони США .

"Цей розділ (2821 - ред.) забороняє укладання контрактів на придбання енергоресурсів, що поставляються з Російської Федерації, для військових об'єктів в Європі", - йдеться в правилах, що вносять зміни в додаток до Федерального Положення про військові закупівлі (DFARS).

В якості причин відмови від російських енергоресурсів в оборонному відомстві назвали ризики перебоїв у постачання і залежність від російських джерел енергії, а також зміцнення енергетичної безпеки в Європі.

У документі уточнюється, що допускається виключення з представлених правил. Також наголошується, що обмеження поширюються тільки на територію Європи. Зокрема, заборона не поширюватиметься на азіатську частину Туреччини.