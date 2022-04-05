США запретили России платить по госдолгу с замороженных счетов, приблизив дефолт

В соответствии с санкциями, введенными после вторжения России в Украину 24 февраля, были заморожены валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США.

Но министерство финансов разрешало российскому правительству использовать эти средства для выплаты купонов по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом конкретном случае.

По словам представителя Минфина США, в понедельник, когда подошли сроки выплаты основного долга, включая основной платеж в размере 552,4 млн долларов по облигации с наступающим сроком погашения, правительство США решило перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам.

В понедельник также должна была быть выплачена купонная выплата в размере 84 миллионов долларов по суверенным долларовым облигациям 2042 года.

По словам представителя, этот шаг должен был заставить Москву принять трудное решение о том, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты своего долга или для других целей, включая поддержку своих военных действий.

России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать.

"Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом", - сказал представитель.

JPMorgan Chase, который до сих пор обрабатывал платежи в качестве банка-корреспондента, был остановлен Министерством финансов, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Банк-корреспондент обрабатывает купонные платежи из России, направляя их платежному агенту для распределения среди иностранных держателей облигаций. По словам источника, у страны есть 30-дневный льготный период для платежа.

Усиление давления связано с тем, что США и Европа планируют на этой неделе ввести новые санкции, чтобы наказать Москву за убийства мирных жителей в Украине.

России, которая имеет в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 млрд долларов, до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные западные санкции. Но задача усложняется.

В последний раз России было разрешено произвести купонный платеж в размере 447 миллионов долларов по суверенным долларовым облигациям 2030 года со сроком погашения в прошлый четверг, по крайней мере, пятый такой платеж с начала войны.

Если Россия не произведет какой-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее установленные сроки или заплатит в рублях это будет означать дефолт.