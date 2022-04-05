США заборонили Росії платити за держборгом із заморожених рахунків, наблизивши дефолт

Відповідно до санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, були заморожені валютні резерви російського центрального банку у фінансових установах США.

Але Міністерство фінансів дозволяло російському уряду використовувати ці кошти для виплати купонів за суверенними боргами, номінованими в доларах, в кожному конкретному випадку.

За словами представника Мінфіну США, в понеділок, коли підійшли терміни виплати основного боргу, включаючи основний платіж у розмірі 552,4 млн доларів за облігації з наступаючим терміном погашення, уряд США вирішив перекрити доступ Москви до заморожених коштів.

У понеділок також повинна була бути виплачена купонна виплата в розмірі 84 мільйонів доларів за суверенними доларовими облігаціями 2042 року.

За словами представника, цей крок повинен був змусити Москву прийняти важке рішення про те, чи буде вона використовувати долари, до яких у неї є доступ, для виплати свого боргу або для інших цілей, включаючи підтримку своїх військових дій.

Росії загрожує Історичний дефолт, якщо вона вирішить цього не робити.

"Росія повинна вибирати між виснаженням залишилися цінних доларових резервів, надходженням нових доходів або дефолтом", - сказав представник.

JPMorgan Chase, який досі обробляв платежі в якості банку-кореспондента, був зупинений Міністерством фінансів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням. Банк-кореспондент обробляє купонні платежі з Росії, направляючи їх платіжному агенту для розподілу серед іноземних власників облігацій. За словами джерела, у країни є 30-денний пільговий період для платежу.

Посилення тиску пов'язане з тим, що США і Європа планують на цьому тижні ввести нові санкції, щоб покарати Москву за вбивства мирних жителів в Україні.

Росії, яка має в обігу 15 міжнародних облігацій номінальною вартістю близько 40 млрд доларів, досі вдавалося уникати дефолту за своїм міжнародним боргом, незважаючи на безпрецедентні західні санкції. Але завдання ускладнюється.

В останній раз Росії було дозволено зробити купонний платіж у розмірі 447 мільйонів доларів за суверенними доларовими облігаціями 2030 року з терміном погашення минулого четверга, принаймні, п'ятий такий платіж з початку війни.

Якщо Росія не зробить будь-якої зі своїх майбутніх платежів по облігаціях в заздалегідь встановлені терміни або заплатить в рублях це означатиме дефолт.