США запретили продажу авиабилетов в Беларусь
Министерство транспорта США запретило продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет также касается рейсов, осуществляемых с пересадкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.
В качестве исключения будут возможны гуманитарные рейсы, а также те, причиной которых являются национальные интересы и безопасностью США.
В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что Соединенные Штаты предпримут шаги по ограничению авиасообщение с Беларусью.
Ранее ЕС официально закрыл небо для белорусских авиакомпаний. Это произошло из-за принудительную посадку самолета, в котором находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.