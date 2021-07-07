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США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

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Середа 07 липня 2021 08:15
США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі Фото: США припиняють продаж квитків на рейси в Білорусь (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністерство транспорту США заборонило продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона також стосується рейсів, здійснюваних з пересадкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Американське об'єднання пілотів ALPA вже вітало цей крок.

Як виняток будуть можливі Гуманітарні рейси, а також ті, причиною яких є національні інтереси і безпекою США.

У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на два джерела повідомив, що Сполучені Штати зроблять кроки щодо обмеження авіасполучення з Білоруссю.

Раніше ЄС офіційно закрив небо для білоруських авіакомпаній. Це сталося через примусову посадку літака, в якому перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич.

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Сполучені Штати Америки Білорусь Роман Протасевич
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