США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі
Міністерство транспорту США заборонило продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона також стосується рейсів, здійснюваних з пересадкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Американське об'єднання пілотів ALPA вже вітало цей крок.
Як виняток будуть можливі Гуманітарні рейси, а також ті, причиною яких є національні інтереси і безпекою США.
У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.
Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на два джерела повідомив, що Сполучені Штати зроблять кроки щодо обмеження авіасполучення з Білоруссю.
Раніше ЄС офіційно закрив небо для білоруських авіакомпаній. Це сталося через примусову посадку літака, в якому перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич.