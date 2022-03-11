ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США запретили поставку в РФ долларовых банкнот

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 18:43
США запретили поставку в РФ долларовых банкнот Фото: США запретили поставку в Россию долларовых банкнот (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В рамках новых санкций США против России, в Белом доме также запретили и поставку в РФ долларовых банкнот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента США Джо Байдена.

"Это лишает Россию более 1 миллиарда долларов экспортных доходов и гарантирует, что граждане США не будут финансировать войну Путина. Соединенные Штаты сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости", - сказал Джо Байден.

Также он сообщил, что будут введены санкции в отношении наличных денег. В частности – отправки в Россию валюты.

"Новое руководство Министерства финансов по предотвращению уклонения от санкций, в том числе с использованием виртуальной валюты. Министерство финансов в новом руководстве будет продолжать разъяснять, что масштабные действия Министерства финансов против России требуют от всех жителей США соблюдения положений о санкциях независимо от того, выражена ли транзакция в традиционной валюте или виртуальной валюте", - сообщает президент США.

Он отметил, что в Министерстве финансов будут тщательно следить за любыми попытками обойти или нарушить санкции, связанные с Россией. В том числе и посредством виртуальной валюты.

"Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российская Федерация", - сказано в указе президента США.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Белый дом намерен ввести санкции в отношении ближайшего соратника Путина.

А также мы рассказывали о том, что G7 усилят санкции против российских миллиардеров и их семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Бесполетная зона. Как Украине закрыть небо от самолетов и ракет РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бесполетная зона. Как Украине закрыть небо от самолетов и ракет РФ