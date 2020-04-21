США заполнят хранилища после падения цен на нефть

Соединенные Штаты Америки после стремительного падения цены на нефть заполнят свои стратегические хранилища. Как передает РБК-Украина, об этом во время брифинга в Белом доме сказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, в нефтехранилища планируется закачать 75 миллионов баррелей нефти. Таким образом нефтехранилища будут полностью заполнены.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища... Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и за правильную цену", - сказал американский лидер.

Напомним, впервые в истории цена на нефть стала минусовой - стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель 20 апреля по состоянию на 21:30. Фъючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.