В США заподозрили РФ в проведении ядерных испытаний

В Разведывательном управлении министерства обороны США заподозрили Российскую Федерацию в проведении низкоуровневых ядерных испытаниях, что противоречит международной ядерной сделке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский генерал Роберт Эшли во время форума посвященном контролю вооружений в Институте Гудзона заявил, что убежден в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается последовательного моратория на ядерные испытания, которые бы можно было назвать соответствующими стандарту "нулевого результата", - отметил Эшли.

Он также добавил, что в РФ есть мощности для проведения низкоуровневых ядерных испытаний, которые "выходят за пределы "нулевого результата", установленные Договором о запрещении ядерных испытаний".

Напомним, в апреле американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам, России и Китаю необходимо отказаться от своего ядерного оружия. Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.

Ранее Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушения Москвой Договора о ракетах средней и малой дальности.