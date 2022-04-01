США заподозрили Kaspersky в распространении вредоносных программ, - Reuters

Правительство США предупредило американские компании о том, что Москва может манипулировать программным обеспечением, разработанным российской компанией Kaspersky, с целью причинения вреда американской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Расчет рисков существенно изменился после конфликта на Украине, они выросли", — сказал высокопоставленный чиновник США о программном обеспечении студии Касперского. Kaspersky, один из самых популярных производителей антивирусного программного обеспечения, имеет штаб-квартиру в Москве и основан Евгением Касперским, которого официальные лица США связывают с российской разведкой. 25 марта Федеральная комиссия по связи США добавила "Лабораторию Касперского" в свой список коммуникационного оборудования и поставщиков услуг, которые несут угрозой национальной безопасности США.