США заподозрили Kaspersky в распространении вредоносных программ, - Reuters
Правительство США предупредило американские компании о том, что Москва может манипулировать программным обеспечением, разработанным российской компанией Kaspersky, с целью причинения вреда американской инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Расчет рисков существенно изменился после конфликта на Украине, они выросли", — сказал высокопоставленный чиновник США о программном обеспечении студии Касперского.
Kaspersky, один из самых популярных производителей антивирусного программного обеспечения, имеет штаб-квартиру в Москве и основан Евгением Касперским, которого официальные лица США связывают с российской разведкой. 25 марта Федеральная комиссия по связи США добавила "Лабораторию Касперского" в свой список коммуникационного оборудования и поставщиков услуг, которые несут угрозой национальной безопасности США.
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