США запідозрили Kaspersky в поширенні шкідливих програм, - Reuters

Уряд США попередив американські компанії про те, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим російською компанією Kaspersky, з метою заподіяння шкоди американській інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розрахунок ризиків істотно змінився після конфлікту на Україні, вони виросли", — сказав високопоставлений чиновник США про програмне забезпечення студії Касперського. Kaspersky, один з найпопулярніших виробників антивірусного програмного забезпечення, має штаб-квартиру в Москві та заснований Євгеном Касперським, якого офіційні особи США пов'язують з російською розвідкою. 25 березня Федеральна комісія зі зв'язку США додала "Лабораторію Касперського" до свого списку комунікаційного обладнання та постачальників послуг, які несуть загрозу національній безпеці США.