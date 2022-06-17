США запланировали выделить Украине значительную часть расходов на оборону в 2023 году

Общий размер оборонных расходов в следующем году составит 847 млрд долларов.

В эту сумму войдут увеличение выплат военным и гражданским сотрудникам вооруженных сил на 4,6%, закупка новой авиационной, морской и сухопутной техники, а также боеприпасов и поддержка Украины.

Только в рамках одной программы "Инициатива содействия безопасности Украины" предлагается выделить Киеву 800 млн долларов.

Кроме прямой помощи Украине, в законе предусмотрено выделение 2,7 млрд долларов на производство переносных зенитных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США активно поставляет Украине.

Кроме того, в бюджете заложены расходы на разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования, от которой администрация Джо Байдена рекомендовала военным отказаться, а также продолжение эксплуатации 12 кораблей ВМС, которые планировалось вывести из состава флота.

Также расходы предусматривают продолжение эксплуатации свободнопадающей атомной бомбы B83 мощностью до 1,2 мегатонны.

Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил доработает свою собственную версию законопроекта на следующей неделе во время заседания 22 июня. Возможно, это даст время для голосования всей палаты до того, как законодатели покинут Вашингтон на августовские каникулы.

"Каждый год законопроект об обороне важен, но в этом году он стал еще более важным из-за того, что мы наблюдаем в Украине. Реальность конфликта между великими державами, который некоторые из нас, возможно, считали исчерпанным демонстрирует, что вопросы войны, мира и дипломатии не остаются в зеркале заднего вида. Они не теоретические, а настоящие", - заявил сенатор Тим Кейн журналистам в четверг.

Напомним, накануне по итогам встречи в формате "Рамштайн" западные союзники объявили о поставках новых вооружений для Украины.

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