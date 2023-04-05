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США відповіли на закиди Путіна про причетність до "терактів"

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Середа 05 квітня 2023 22:39
США відповіли на закиди Путіна про причетність до "терактів" Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім відповів на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна про нібито причетність західних спецслужб до "терористичних атак", скоєних у РФ. Сполучені Штати не дозволяють і не заохочують українців завдавати ударів за межами України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, участь американської розвідки спрямована на допомогу українцям у захисті їхньої території.

"З перших днів цієї війни ми надаємо розвіддані та інформаційну підтримку ЗСУ, щоб вони могли краще захищатися, проводити операції і продовжувати спроби повернути території, які росіяни незаконно відібрали в них під час вторгнення - фактично, навіть із 2014 року", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні Путін на засіданні Ради безпеки Росії звинуватив спецслужби Заходу в "терактах" на окупованих територіях України та в Росії. Водночас російський диктатор не навів конкретних доказів свого твердження.

Раніше в Санкт-Петербурзі було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського. Правоохоронці країни-агресора нібито побачили в інциденті "український слід".

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