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США ответили на упреки Путина о причастности к "терактам"

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Среда 05 апреля 2023 22:39
США ответили на упреки Путина о причастности к "терактам" Фото: координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Белый дом ответил на обвинения российского диктатора Владимира Путина о якобы причастности западных спецслужб к "террористическим атакам", совершенным в РФ. Соединенные Штаты не позволяют и не поощряют украинцев наносить удары за пределами Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, участие американской разведки направлено на помощь украинцам в защите их территории.

"С первых дней этой войны мы предоставляем разведданные и информационную поддержку ВСУ, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки вернуть территории, которые россияне незаконно отобрали у них во время вторжения - фактически, даже с 2014 года", - заявил Кирби.

Напомним, сегодня Путин на заседании Совбеза России обвинил спецслужбы Запада а "терактах" на оккупированных территориях Украины и в России. В то же время, российский диктатор не привел конкретных доказательств своего утверждения.

Ранее в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Правоохранители страны-агрессора якобы увидели в инциденте "украинский след".

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Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
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