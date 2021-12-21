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США занимаются сдерживанием и дипломатией в отношении России одновременно, - Блинкен

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием. Вашингтон готов жестко отвечать на агрессивные шаги Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Госдепартаменте.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг сообщений о потенциальном вторжении России в Украину и действиях США в связи с этим.

"Мы занимаемся по отношению к РФ дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно", - отметил глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с РФ.

"Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: через существующий диалог по стратегической стабильности между Россией и США, через Совет Россия - НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ", - сказал он.

В Вашингтоне рассчитывают, что переговоры с Москвой по безопасности начнутся после наступления 2022 года, в том числе по линии Россия-НАТО.

"Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам", - заявил он.

Напомним, Блинкен также заявил, что без лидерства Соединенных Штатов мир может погрузиться в хаос. Он подчеркнул, что Вашингтон играет организующую роль при взаимодействии с другими странами.

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