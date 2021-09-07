США занимаются организацией новых эвакуационных рейсов из Кабула, - Блинкен

"Мы проделали большую работу по вывозу наших граждан и сотрудничавших с нами людей из Афганистана. Сейчас мы занимаемся организацией новых чартерных рейсов для остающихся в Афганистане наших граждан. Работа ведется с неправительственными организациями, Конгрессом, другими ведомствами", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Катаре.

Он отметил, что власти США находятся на связи с каждым американцем, которые не смог покинуть захваченный "Талибаном" Афганистан.

"В Афганистане остается порядка ста американских граждан, которые по разным причинам не смогли уехать, когда проходила эвакуация. Мы находимся на связи с каждым из них и решаем вопросы их выезда. Есть также и афганцы, которые нам помогали эти годы, с ними тоже идет работа", - сообщил госсекретарь.

Блинкен добавил, что талибы предоставили "свободу передвижения имеющим соответствующие документы на выезд гражданам США, а также тем афганцам, которые помогали американцам".