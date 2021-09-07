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США занимаются организацией новых эвакуационных рейсов из Кабула, - Блинкен

Автор: Тиберий Юрик

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон работает над организацией эвакуационных рейсов из Афганистана. По его словам, в стране осталось около 100 граждан США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

"Мы проделали большую работу по вывозу наших граждан и сотрудничавших с нами людей из Афганистана. Сейчас мы занимаемся организацией новых чартерных рейсов для остающихся в Афганистане наших граждан. Работа ведется с неправительственными организациями, Конгрессом, другими ведомствами", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Катаре.

Он отметил, что власти США находятся на связи с каждым американцем, которые не смог покинуть захваченный "Талибаном" Афганистан.

"В Афганистане остается порядка ста американских граждан, которые по разным причинам не смогли уехать, когда проходила эвакуация. Мы находимся на связи с каждым из них и решаем вопросы их выезда. Есть также и афганцы, которые нам помогали эти годы, с ними тоже идет работа", - сообщил госсекретарь.

Блинкен добавил, что талибы предоставили "свободу передвижения имеющим соответствующие документы на выезд гражданам США, а также тем афганцам, которые помогали американцам".

Напомним, что четверо американцев уехали из Афганистана сухопутным транспортом с разрешения талибов.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан