RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США займаються організацією нових евакуаційних рейсів з Кабула, - Блінкен

Автор: Тіберій Юрик

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон працює над організацією евакуаційних рейсів з Афганістану. За його словами, в країні залишилося близько 100 громадян США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

"Ми виконали велику роботу з вивезення наших громадян та людей, які співпрацювали з нами з Афганістану. Зараз ми займаємося організацією нових чартерних рейсів для наших громадян, які залишаються в Афганістані. Робота ведеться з неурядовими організаціями, Конгресом, іншими відомствами", - сказав Блінкен на прес-конференції в Катарі.

Він зазначив, що влада США перебуває на зв'язку з кожним американцем, який не зміг покинути захоплений "Талібаном" Афганістан.

"В Афганістані залишається близько ста американських громадян, які з різних причин не змогли виїхати, коли проходила Евакуація. Ми знаходимося на зв'язку з кожним з них і вирішуємо питання їх виїзду. Є також і афганці, які нам допомагали ці роки, з ними теж йде робота", - повідомив держсекретар.

Блінкен додав, що таліби надали "свободу пересування громадянам США, які мають відповідні документи на виїзд, а також тим афганцям, які допомагали американцям".

Нагадаємо, що четверо американців виїхали з Афганістану сухопутним транспортом з дозволу талібів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАфганистан