США занепокоєні військовою співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Хто підтримує Росію

Варто зазначити, що Росія після повномасштабного вторгнення в Україну стала вигнанцем серед демократичної частини світу. Проти російського керівництва були введені санкції в Європейському союзі, США, Канаді, Великій Британії та інших країнах-союзниках.

Крім того, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Росію підтримують небагато країн, зокрема КНДР, Іран та Китай. Останній заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін збільшив економічну співпрацю з Москвою під час війни в Україні. За даними видання Reuters, Росія та Китай з осені можуть перейти на бартерну торгівлю.

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