США занепокоєні військовою співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм

У США занепокоєні співпрацює Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Особливо на тлі того, що РФ хоче закуповувати зброю для підтримки війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера під час брифінгу.
Речника запитали щодо російської виставку озброєння у Підмосков'ї. Представники Північної Кореї відвідали виставку, а Іран та Китай взяли у ній участь.
Райдер відмовився коментувати виставку, але наголосив, що США стежать за військовою співпрацею Москви, Пхеньяна, Тегерана та Пекіна.
"Я не збираюся коментувати виставку зброї як таку, але ми знову уважно стежимо за цими відносинами і справді маємо занепокоєння, особливо щодо Росії, оскільки вона прагне закуповувати зброю та боєприпаси у цих країн для підтримки її війни проти України", - сказав він.
Варто зазначити, що Росія після повномасштабного вторгнення в Україну стала вигнанцем серед демократичної частини світу. Проти російського керівництва були введені санкції в Європейському союзі, США, Канаді, Великій Британії та інших країнах-союзниках.
Крім того, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей.
Росію підтримують небагато країн, зокрема КНДР, Іран та Китай. Останній заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін збільшив економічну співпрацю з Москвою під час війни в Україні. За даними видання Reuters, Росія та Китай з осені можуть перейти на бартерну торгівлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.