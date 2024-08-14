США обеспокоены военным сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем

У спикера спросили о российской выставке вооружения в Подмосковье. Представители Северной Кореи посетили выставку, а Иран и Китай приняли в ней участие.

Райдер отказался комментировать выставку, но подчеркнул, что США следят за военным сотрудничеством Москвы, Пхеньяна, Тегерана и Пекина.

"Я не собираюсь комментировать выставку оружия как таковую, но мы снова внимательно следим за этими отношениями и действительно обеспокоены, особенно в отношении России, поскольку оно стремится закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки его войны против Украины", - сказал он.