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США залишаться в НАТО, попри позицію Трампа, - Столтенберг

Середа 17 січня 2024 13:47
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США залишаться в НАТО, попри позицію Трампа, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО незалежно від результатів майбутніх виборів президента й погрози Дональда Трампа покинути Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Bloomberg.

"США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Це те, чого немає у Китаю і Росії - це робить США безпечнішими і сильнішими", - заявив Столтенберг.

Як пише видання, занепокоєння щодо того, що Штати можуть вийти з НАТО, з'явились серед офіційних осіб, особливо в Європі, після того, як виборці в Айові принесли Трампу впевнену перемогу на республіканських кокусах.

Що передувало

Як розповідав французький єврокомісар Тьєррі Бретон, у 2020 році, під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявляв про те, що НАТО, нібито, "мертве" й обіцяв вийти з Альянсу.

"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас... До речі, НАТО померло, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", - процитував Трампа Бретон.

Вибори у США

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

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