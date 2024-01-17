США останутся в НАТО, несмотря на позицию Трампа, - Столтенберг

Соединенные Штаты Америки не выйдут из НАТО вне зависимости от результатов предстоящих выборов президента и угрозы Дональда Трампа покинуть Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Bloomberg.

"США останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников. Это то, чего нет у Китая и России - это делает США более безопасными и сильными", - заявил Столтенберг.

Как пишет издание, обеспокоенность тем, что Штаты могут выйти из НАТО, появились среди официальных лиц, особенно в Европе, после того, как избиратели в Айове принесли Трампу уверенную победу на республиканских кокусах.

Что предшествовало

Как рассказывал французский еврокомиссар Тьерри Бретон, в 2020 году, во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявлял о том, что НАТО якобы "мертвое" и обещало выйти из Альянса.

"Вы должны понимать, что если на Европу нападут, мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас... Кстати, НАТО умерло, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО", - процитировал Трампа Бретон.

Выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший президент США Дональд Трамп.