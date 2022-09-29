США закуплять у Південної Кореї зброю для України на мільярди доларів, - ЗМІ

"Бойові дії на сході України продовжуються, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що завершується зараз, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут був узгоджений план доставки зброї в Україну", - стверджують джерела видання.

За інформацією iDnes, США мають намір купити ракетні установки та боєприпаси південнокорейського виробництва, вартість яких сягає 75 млрд чеських крон (майже 3 млрд доларів).

При цьому наголошується, що перш за все йдеться про ПЗРК Chiron, які ефективні проти низьколітаючих цілей, таких як гелікоптери та БПЛА.

У Міністерстві оборони Чехії поки що відмовляються коментувати чутки про плани США щодо нових постачань зброї для України.