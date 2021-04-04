США закрывают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов, - СМИ

Власти США приняли решение отказаться от производства вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Теперь предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.

Такое решение было принято после того, как на этом заводе были испорчены 15 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson из-за случайного смешения компонентов двух разных препаратов.

В издании объяснили, почему именно эта компания осталась на мощностях Emergent Biosolutions.

Во-первых, вакцина J&J является однокомпонентной, во-вторых, она раньше, чем AstraZeneca, получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.