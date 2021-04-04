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США закрывают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов, - СМИ

Новина українською → Балтимор, Воскресенье 04 апреля 2021 09:30
США закрывают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов, - СМИ Фото: США закрывают производство вакцины AstraZeneca (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти США приняли решение отказаться от производства вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Теперь предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Такое решение было принято после того, как на этом заводе были испорчены 15 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson из-за случайного смешения компонентов двух разных препаратов.

В издании объяснили, почему именно эта компания осталась на мощностях Emergent Biosolutions.

Во-первых, вакцина J&J является однокомпонентной, во-вторых, она раньше, чем AstraZeneca, получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

Решение было принято после вывода регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

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