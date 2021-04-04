США закривають виробництво вакцини AstraZeneca на одному з заводів, - ЗМІ

Влада США прийняла рішення відмовитися від виробництва вакцини проти коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca на заводі Emergent Biosolutions в Балтіморі. Тепер підприємство повністю перейде під контроль Johnson&Johnson.

Таке рішення було прийнято після того, як на цьому заводі були зіпсовані 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson через випадкове змішування компонентів двох різних препаратів.

У виданні пояснили, чому саме ця компанія залишилася на потужностях Emergent Biosolutions.

По-перше, вакцина J&J є однокомпонентною, по-друге, вона раніше, ніж AstraZeneca, отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.