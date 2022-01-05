США закрывают консульство в Алматы
Фото: США закроют консульство в Алматы (Getty Images)
США на фоне массовых протестов в Казахстане призвали американцев быть осторожными и избегать акций. Американское консульство в Алматы решили вообще закрыть с 6 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Казахстане.
"Генеральное консульство в Алматы будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января", - говорится в сообщении посольства.
Как отмечается, закрыть консульство в Алматы решили из-за того, что все его сотрудники переходят на дистанционную работу.
Дипломатическое представительство США также дало рекомендации американцам:
- избегайте мест демонстраций;
- будьте осторожны, если неожиданно находитесь вблизи больших собраний или протестов;
- следите за обновлением местных СМИ.
Напомним, Казахстан охватили массовые акции протеста. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и проведения политической реформы.