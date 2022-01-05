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США закрывают консульство в Алматы

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Алматы, Среда 05 января 2022 17:54
США закрывают консульство в Алматы Фото: США закроют консульство в Алматы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США на фоне массовых протестов в Казахстане призвали американцев быть осторожными и избегать акций. Американское консульство в Алматы решили вообще закрыть с 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Казахстане.

"Генеральное консульство в Алматы будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января", - говорится в сообщении посольства.

Как отмечается, закрыть консульство в Алматы решили из-за того, что все его сотрудники переходят на дистанционную работу.

Дипломатическое представительство США также дало рекомендации американцам:

  • избегайте мест демонстраций;
  • будьте осторожны, если неожиданно находитесь вблизи больших собраний или протестов;
  • следите за обновлением местных СМИ.

Напомним, Казахстан охватили массовые акции протеста. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и проведения политической реформы.

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