США закривають консульство в Алмати
Фото: США закриють консульство в Алмати (Getty Images)
США на тлі масових протестів в Казахстані закликали американців бути обережними та уникати акцій. Американське консульство в Алмати вирішили взагалі закрити з 6 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Казахстані.
"Генеральне консульство в Алмати буде закрито для відвідувачів у четвер, 6 січня", - йдеться у повідомленні посольства.
Як зазначається, закрити консульство в Алмати вирішили через те, що всі його співробітники переходять на дистанційну роботу.
Дипломатичне представництво США також дало рекомендації американцям:
- уникайте місць демонстрацій;
- будьте обережні, якщо несподівано перебуваєте поблизу великих зібрань або протестів;
- слідкуйте за оновленнями місцевих ЗМІ.
Нагадаємо, Казахстан охопили масові акції протесту. Мітингувальники вимагають відставки всього керівництва країни та проведення політичної реформи.