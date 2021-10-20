UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

Автор: Валерия Полищук

Военную базу военно-морских сил США Naval Support Activity Bethesda, расположенную в штате Мэриленд, закрыли. Поскольку поступила угроза взрыва и активного стрелка на территории базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу базы.

"Расследуется угроза взрыва бомбы в десятом корпусе и угроза активного стрелка. Все ворота закрыты для движения транспорта, не связанного с чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.

На военную базу поступил анонимный звонок о том, что в одном из зданий находится бомба.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности.

"База оцеплена. Весь персонал должен укрыться на месте. Все ворота закрыты для движения транспорта, не связанного с чрезвычайными ситуациями. Просьба к населению избегать этой территории", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная база