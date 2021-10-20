У США закрили військову базу через загрозу вибуху

Військову базу Військово-Морських сил США Naval Support Activity Bethesda, розташовану в штаті Меріленд, закрили. Оскільки надійшла загроза вибуху і активного стрілка на території бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бази.
"Розслідується загроза вибуху бомби в десятому корпусі і загроза активного стрілка. Всі ворота закриті для руху транспорту, не пов'язаного з надзвичайними ситуаціями", - йдеться в повідомленні.
На військову базу надійшов анонімний дзвінок про те, що в одній з будівель знаходиться бомба.
На місце події прибули співробітники Служби безпеки.
"База оточена. Весь персонал повинен сховатися на місці. Всі ворота закриті для руху транспорту, не пов'язаного з надзвичайними ситуаціями. Прохання до населення уникати цієї території", - йдеться в повідомленні.