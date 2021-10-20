У США закрили військову базу через загрозу вибуху

"Розслідується загроза вибуху бомби в десятому корпусі і загроза активного стрілка. Всі ворота закриті для руху транспорту, не пов'язаного з надзвичайними ситуаціями", - йдеться в повідомленні.

На військову базу надійшов анонімний дзвінок про те, що в одній з будівель знаходиться бомба.

На місце події прибули співробітники Служби безпеки.

"База оточена. Весь персонал повинен сховатися на місці. Всі ворота закриті для руху транспорту, не пов'язаного з надзвичайними ситуаціями. Прохання до населення уникати цієї території", - йдеться в повідомленні.