UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США закрыли военную базу из-за двух вооруженных людей на территории

Автор: Сергей Пышкин

Двое неизвестных проникли на территорию военной базы США Анаскотия-Боллинг. Оба - вооружены, однако один из них, возможно, ранен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу базы.

Согласно сообщению, всем кто находится на территории пункта базирования не рекомендуется разыскивать вооруженных лиц и покинуть территорию базы, если есть возможность безопасно отступить. Если возможности убежать нет - необходимо спрятаться, забаррикадировать дверь, выключить свет и звонок мобильного телефона. В крайних случаях необходимо быть готовым к борьбе.

Также пресс-служба рекомендует звонить в службу 911 всем, кто определит место пребывания вооруженных лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная база