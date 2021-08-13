У США закрили військову базу через двох озброєних людей на території

Двоє невідомих осіб проникли на територію військової бази США Анаскотія-Боллінг. Обидва - озброєні, однак один із них, можливо, поранений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бази .

Згідно з повідомленням, усім хто перебуває на території пункту базування рекомендовано не розшукувати озброєних осіб й покинути територію бази, якщо є можливість безпечно відступити. Якщо можливості втекти немає - необхідно сховатися, забарикадувати двері, вимкнути світло й дзвінок мобільного телефону. В крайніх випадках необхідно бути готовим до боротьби.

Також пресслужба рекомендує телефонувати в службу 911 усім, хто визначить місце перебування озброєних осіб.