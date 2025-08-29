США закривають агентство USAID, - Рубіо

USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) - це незалежне відомство уряду США, створене 1961 року, яке відповідає за надання економічної, гуманітарної та технічної допомоги по всьому світу. Його ключова мета - сприяння міжнародному розвитку, зміцненню демократичних інститутів, охороні здоров'я, освіті та економічному зростанню в країнах-партнерах.

Україна стала одним із найбільших одержувачів допомоги від USAID після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Відтоді Агентство спрямувало мільярди доларів на підтримку критичної інфраструктури, виплату соціальних допомог, фінансування освіти та охорони здоров'я, а також на гуманітарні програми для внутрішньо переміщених осіб.

2 липня держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Вашингтон припиняє реалізацію всіх проєктів USAID. Він пояснив це тим, що результати діяльності Агентства після завершення Холодної війни були вкрай обмеженими.