У США закрилися перші виборчі дільниці, з'явилися попередні результати

Голосування завершилося в Джорджії, Кентуккі, Південній Кароліні, Вермонті, Вірджинії та Індіані. У Флориді закрилися дільниці в кількох округах, решта штату голосує до 20:00 за східним часом (03:00 за Києвом).

Підраховано лише невелику частку бюлетенів, тож це проміжні дані. Переможців у цих перегонах поки ніхто не оголошував.

Кентуккі, Сенат (близько 10% голосів): демократ Чарльз Букер - 50,5% , республіканець Енді Барр - 48,1% ;

(близько 10% голосів): демократ Чарльз Букер - , республіканець Енді Барр - ; Флорида, Сенат (позачергові вибори, близько 28%): республіканка Ешлі Муді - 50,8% , демократка Енджі Ніксон - 48,1% ;

(позачергові вибори, близько 28%): республіканка Ешлі Муді - , демократка Енджі Ніксон - ; Флорида, губернатор (близько 33%): демократ Девід Джоллі - 52,8%, республіканець Байрон Дональдс - 46,1%.

Джорджія

Тут одна з найважливіших битв за Сенат. Чинний сенатор-демократ Джон Оссофф протистоїть республіканцю Майку Коллінзу. Оссофф - єдиний сенатор-демократ, який іде на переобрання в штаті, де у 2024 році переміг Трамп, тому республіканці вважають цей мандат головною ціллю.

У перших даних Оссофф попереду, проте частка підрахованих бюлетенів поки близька до нуля.

На посаду губернатора Джорджії балотується демократка Кейша Ланс Боттомс. У разі перемоги вона стане першою темношкірою та першою жінкою-губернатором штату, а також першою темношкірою жінкою-губернатором в історії США.

Південна Кароліна і місце Ліндсі Грема

У Південній Кароліні демократка Енні Андрюс змагається з тимчасовою сенаторкою-республіканкою Дарлін Грем. Мандат раніше належав Ліндсі Грему, і після його смерті місце в Сенаті перейшло до Дарлін Грем. Андрюс намагається стати першою за десятиліття сенаторкою-демократкою від цього штату.

Шанси Андрюс залишаються невисокими, але минулого тижня аналітики Sabato’s Crystal Ball, проєкту Вірджинського університету, змістили прогноз на користь демократів. За середніми даними опитувань станом на 27 жовтня, Грем мала 47%, Андрюс - 45,2%.

Флорида перевіряє перекроєну карту

Цього року республіканці Флориди перекроїли межі виборчих округів і націлилися на чотири мандати демократів у Палаті представників: 9-й, 14-й, 22-й і 25-й округи. За новими межами у 2024 році Трамп переміг би в них з перевагою від 9 до 18 пунктів.

Флорида рахує голоси швидко, тому результати в цих округах стануть одним з перших сигналів того, як складається ніч.