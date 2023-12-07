США закликають Венесуелу та Гаяну знайти мирне вирішення конфлікту, - Білий дім

Сполучені Штати Америки очікують, що Венесуела та Гаяна знайдуть мирний шлях для вирішення свого конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі.

За його словами, США підтримують мирне врегулювання спору щодо кордонів між Венесуелою та Гаяною. При цьому Вашингтон "абсолютно впевнений у незмінній підтримці суверенітету Гаяни".

Кірбі підкреслив, що рішення, яке визначило сухопутний кордон між цими двома країнами, має дотримуватися доти, доки самі сторони не досягнуть нової угоди.

"Тому ми закликатимемо Венесуелу та Гаяну продовжувати шукати мирне вирішення спору, у тому числі за допомогою міжнародного суду ООН", - додав він.

Конфлікт між Венесуелою та Гаяною

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про намір анексувати Ессекібо - регіон Гаяни, де виявили поклади нафти та газу. Він розпочав відповідний процес.

При цьому президент провів усередині своєї країни референдум, на якому більшість населення нібито підтримали анексію.

Представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін у коментарі РБК-Україна розповів, що якщо між країнами розпочнеться війна, це відверне увагу світу від російської агресії.

Більш детально про конфлікт між Венесуелою та Гаяною можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.