ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США закликають Венесуелу та Гаяну знайти мирне вирішення конфлікту, - Білий дім

Вашингтон, Четвер 07 грудня 2023 21:54
UA EN RU
США закликають Венесуелу та Гаяну знайти мирне вирішення конфлікту, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки очікують, що Венесуела та Гаяна знайдуть мирний шлях для вирішення свого конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі.

За його словами, США підтримують мирне врегулювання спору щодо кордонів між Венесуелою та Гаяною. При цьому Вашингтон "абсолютно впевнений у незмінній підтримці суверенітету Гаяни".

Кірбі підкреслив, що рішення, яке визначило сухопутний кордон між цими двома країнами, має дотримуватися доти, доки самі сторони не досягнуть нової угоди.

"Тому ми закликатимемо Венесуелу та Гаяну продовжувати шукати мирне вирішення спору, у тому числі за допомогою міжнародного суду ООН", - додав він.

Конфлікт між Венесуелою та Гаяною

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про намір анексувати Ессекібо - регіон Гаяни, де виявили поклади нафти та газу. Він розпочав відповідний процес.

При цьому президент провів усередині своєї країни референдум, на якому більшість населення нібито підтримали анексію.

Представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін у коментарі РБК-Україна розповів, що якщо між країнами розпочнеться війна, це відверне увагу світу від російської агресії.

Більш детально про конфлікт між Венесуелою та Гаяною можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Венесуэла
NEWS
В обхід блокади. Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
В обхід блокади. Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО