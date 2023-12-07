США призывают Венесуэлу и Гайану найти мирное решение конфликта, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Венесуэла и Гайана найдут мирный путь для решения своего конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности США при Белом доме Джона Кирби.

По его словам, США поддерживают мирное урегулирование спора насчет границ между Венесуэлой и Гайаной. При этом Вашингтон "абсолютно уверен в неизменной поддержке суверенитета Гайаны".

Кирби подчеркнул, что решение, которое определило сухопутную границу между этими двумя странами, должно соблюдаться до тех пор, пока сами стороны не достигнут нового соглашения.

"Поэтому мы будем призывать Венесуэлу и Гайану продолжать искать мирное разрешение спора, в том числе с помощью международного суда ООН", - добавил он.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении аннексировать Эссекибо - регион Гайаны, где обнаружили залежи нефти и газа. Он начал соответствующий процесс.

При этом президент провел внутри своей страны референдум, на котором большинство населения якобы поддержали аннексию.

Представитель Министерства иностранных дел Украины в Латинской Америке Руслан Спирин в комментарии РБК-Украина рассказал, что если между странами начнется война, это отвлечет внимание мира от российской агрессии.

Более детально о конфликте между Венесуэлой и Гайаной можете узнать в материале РБК-Украина.