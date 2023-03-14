США закликають Туреччину ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, яку приводить Bloomberg.

Таким чином на Туреччину та Угорщину наростає тиск з метою схвалити розширення військового альянсу.

Офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії намагаються знайти вихід із глухого кута, що стримує розширення Північноатлантичного альянсу відтоді, як у червні дві скандинавські країни подали заявки на вступ до нього.

"Я вважаю, що немає жодних причин, через які ратифікація заявок не може бути забезпечена до саміту цього літа як для Фінляндії, так і для Швеції", - сказав Салліван перед переговорами зі спеціальним радником та прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном.