США призывают ООН поддержать немедленный режим тишины в Газе для освобождения заложников, - СМИ

Соединенные Штаты Америки (США) пересмотрели формулировку в проекте резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с целью поддержки "немедленного" прекращения огня в Секторе Газа, где Армия обороны Израиля проводит военную операцию против боевиков ХАМАС, для освобождения заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно тексту документа, который получило агентство, речь идет о "немедленном прекращении огня примерно на шесть недель в Газе вместе с освобождением всех заложников.

Отмечается, что третья редакция текста, впервые предложенная Вашингтоном 2 недели назад, отражает резкие замечания вице-президента США Камалы Гаррис. Первоначальный проект Штатов демонстрировал поддержку "временного прекращения огня" в войне Израиля с ХАМАСом.

США хотят, чтобы любая поддержка Совбеза ООН прекращения огня в палестинском анклаве была связана с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом в Секторе Газа, захваченных боевиками во время масштабного нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Проекты резолюции ООН

Перед тем Вашингтон накладывал вето на 3 проекта резолюций Совбеза ООН - две из которых требовали немедленного прекращения огня - в течение пятимесячной войны. Недавно США обосновали свое вето тем, что такие действия Совета могут поставить под угрозу усилия Штатов, Египта и Катара, направленные на приостановку войны и освобождение заложников.

Как заявлял ранее во вторник президент США Джо Байден, теперь от ХАМАСа зависит, принять ли соглашение о прекращении огня, поскольку делегации провели третий день переговоров без признаков прорыва.

Также в публикации отмечается, что Вашингтон усиливает давление на Израиль, чтобы подтолкнуть его сделать больше для разрешения гуманитарной помощи для Сектора Газа.

Добавим, ранее Штаты заявили, что планируют дать время для переговоров по своему проекту и не будут спешить с голосованием. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики террористической группировки ХАМАС атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее мы писали, что по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, штаты надеются на прекращение огня.

Добавим, что на днях директор ЦРУ Уильям Бернс высказал мнение, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня.