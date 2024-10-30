США закликають Китай натиснути на КНДР щодо відправки військ на війну проти України

Китай підтримує зв'язок з Північною Кореєю. Тому США закликають Пекін натиснути на Пхеньян щодо відправки її військ на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американських чиновників, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван наказав уряду США залучити Китай і організувати зусилля, щоб змусити інші країни зв’язатися з Пекіном щодо відправлення військ КНДР до Росії та наслідків цього.
"Ми спілкувалися з Китаєм щодо цього питання, щоб чітко дати зрозуміти, що ми стурбовані цим, і що вони повинні бути стурбовані цими дестабілізуючими діями двох її сусідів, Росії та Північної Кореї", - сказав речник Держдепу Метью Міллер.
Проте західні чиновники скептично налаштовані щодо втручання Китаю у плани Північної Кореї.
За словами офіційного представника НАТО, Китай продовжує залишатися "важливим чинником" військових зусиль Росії, і досі живить російську оборонну промисловість значною кількістю товарів подвійного призначення, таких як мікроелектроніка та верстати, які можна використовувати для створення зброї.
CNN з посиланням на джерела пише, що невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває в Україні.
Північна Корея направила солдатів для допомоги Росії у війні проти України. Війська КНДР проходили підготовка на далекому сході Росії. За словами розвідників, тепер їх направляють у Курську область.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що перші північнокорейські війська прибудуть у зону бойових дій вже 27-28 жовтня.
Видання Financial Times з посиланням на українську розвідку повідомило, що у Курську область вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони перебувають за близько 50 кілометрів від кордону з Україною.
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