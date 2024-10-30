США призывают Китай надавить на КНДР по отправке войск на войну против Украины

По словам американских чиновников, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан приказал правительству США привлечь Китай и организовать усилия, чтобы заставить другие страны связаться с Пекином по поводу отправки войск КНДР в Россию и последствий этого.

"Мы общались с Китаем по этому вопросу, чтобы четко дать понять, что мы обеспокоены этим, и что они должны быть обеспокоены этими дестабилизирующими действиями двух ее соседей, России и Северной Кореи", - сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Однако западные чиновники скептически настроены по поводу вмешательства Китая в планы Северной Кореи.

По словам официального представителя НАТО, Китай продолжает оставаться "важным фактором" военных усилий России, до сих пор питающий российскую оборонную промышленность значительным количеством товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и станки, которые можно использовать для создания оружия.

CNN со ссылкой на источники пишет, что небольшое количество северокорейских войск уже находится в Украине.