США закликають Китай натиснути на КНДР щодо відправки військ на війну проти України

Китай підтримує зв'язок з Північною Кореєю. Тому США закликають Пекін натиснути на Пхеньян щодо відправки її військ на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американських чиновників, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван наказав уряду США залучити Китай і організувати зусилля, щоб змусити інші країни зв’язатися з Пекіном щодо відправлення військ КНДР до Росії та наслідків цього.

"Ми спілкувалися з Китаєм щодо цього питання, щоб чітко дати зрозуміти, що ми стурбовані цим, і що вони повинні бути стурбовані цими дестабілізуючими діями двох її сусідів, Росії та Північної Кореї", - сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Проте західні чиновники скептично налаштовані щодо втручання Китаю у плани Північної Кореї.

За словами офіційного представника НАТО, Китай продовжує залишатися "важливим чинником" військових зусиль Росії, і досі живить російську оборонну промисловість значною кількістю товарів подвійного призначення, таких як мікроелектроніка та верстати, які можна використовувати для створення зброї.

CNN з посиланням на джерела пише, що невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває в Україні.