ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США закликали Ізраїль зменшити масштаби операції у Секторі Газа до кінця року, - NYT

П'ятниця 15 грудня 2023 03:29
UA EN RU
США закликали Ізраїль зменшити масштаби операції у Секторі Газа до кінця року, - NYT Фото: США закликали Ізраїль зменшити масштаби операції у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім звернувся до військового та політичного керівництва Ізраїлю із закликом скоротити масштаб наземної операції у Секторі Газа до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, йдеться не про заклик повного завершення бойових дій, а про зменшення груп військових, які задіяні в операції армії оборони Ізраїлю.

За словами джерел видання, президент Сполучених Штатів Джо Байден намагається досягти завершення масштабних бойових дій у регіоні у найближчі три тижні. Неназвані джерела також зазначають, що питання скорочення масштабів військової операції в Секторі Газа обговорювалося радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном під час візитів до Ізраїлю.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня здійснили вторгнення до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Окрім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а згодом вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни заявили, що бойовики ХАМАСу порушили умови перемир'я.

При цьому вчора, 14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. При цьому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше кількох місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль ХАМАС Сполучені Штати Америки
NEWS
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС