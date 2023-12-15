США закликали Ізраїль зменшити масштаби операції у Секторі Газа до кінця року, - NYT

Білий дім звернувся до військового та політичного керівництва Ізраїлю із закликом скоротити масштаб наземної операції у Секторі Газа до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, йдеться не про заклик повного завершення бойових дій, а про зменшення груп військових, які задіяні в операції армії оборони Ізраїлю.

За словами джерел видання, президент Сполучених Штатів Джо Байден намагається досягти завершення масштабних бойових дій у регіоні у найближчі три тижні. Неназвані джерела також зазначають, що питання скорочення масштабів військової операції в Секторі Газа обговорювалося радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном під час візитів до Ізраїлю.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня здійснили вторгнення до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Окрім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а згодом вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни заявили, що бойовики ХАМАСу порушили умови перемир'я.

При цьому вчора, 14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. При цьому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше кількох місяців.