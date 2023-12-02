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США закликали Ізраїль допустити в Газу вантажівки з гуманітарною допомогою

Фото: координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки закликали Єрусалим дозволити вантажівкам з гуманітарною допомогою в'їхати в Газу, попри поновлення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Ізраїль за наполяганням США погодився відновити пропуск вантажівок з допомогою для місцевих жителів в Газу. 

Однак він зазначив, що поставки, швидше за все, скоротяться. Їх буде десятки на день, а не сотні, як це було під час перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Кірбі сказав, що Газа потребує набагато більше допомоги, але рішення відновити поставки після суворих перевірок виглядає як хороший знак у майбутньому.

Офіційні особи США наполягають на відновленні паузи у бойових діях, щоб витягти більше заручників, яких утримує ХАМАС у Газі. 

"Ця пауза закінчилася завдяки ХАМАС. Вся відповідальність лежить на них", - заявив представник Білого дому. 

Режим припинення вогню в Секторі Газа

Перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почалося 24 листопада. На той момент сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили того ж дня.

29 листопада повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.

Однак 1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також звинуватив ХАМАС у припиненні тижневого перемир’я в Секторі Газа.

 

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