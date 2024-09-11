ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США закликали європейські країни більш рішуче протистояти співпраці Китаю з РФ

Середа 11 вересня 2024 01:21
UA EN RU
США закликали європейські країни більш рішуче протистояти співпраці Китаю з РФ Фото: заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати закликають своїх європейських партнерів більш рішуче висловлювати своє занепокоєння щодо посилення оборонної співпраці Китаю з Російською Федерацією.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За останні два дні дипломат провів низку зустрічей із офіційними особами Бельгії, НАТО та ЄС. Під час переговорів він надав союзникам детальну інформацію про "суттєву підтримку" Китаєм військово-промислової бази Росії та про наслідки на полі бою в Україні.

За його словами, велика частина підтримки була надана приховано.

"Ми попросили наших європейських колег... зробити більше і приєднатися до нас у наших публічних заявах про занепокоєння й обережних ознаках готовності вжити заходів, щоб висловити своє невдоволення", - сказав Кемпбелл.

Він також зазначив, що просто більш ретельне спостереження за певними фінансовими установами та чітке повідомлення про це, може мати "значні наслідки", адже Китай і Росія уважно стежать за фінансовою системою та занепокоєні потенційними кроками проти них.

За словами Кемпбелла, Росія дедалі більше співпрацює з Китаєм у дослідженнях та підтримці в таких сферах, як підводні човни, авіаційний дизайн, зокрема стелс-технології й ракетний потенціал.

Наприклад, зазначив дипломат, китайські досягнення в галузі підводних човнів, можуть підірвати нинішні підводні переваги Сполучених Штатів. А допомога Росії в удосконаленні певних військових можливостей Китаю, матиме "важливий, негативний і тривожний вплив" на інші країни в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Кемпбелл зазначив, що США, ЄС і партнери по НАТО дедалі більше узгоджують свою політику щодо Китаю.

"Є деякі країни, декілька, які, можливо, відстають і мають різні погляди. Але я б сказав, що більша частина і ЄС, і НАТО рухаються в напрямку зростання занепокоєння з приводу різних кроків, які робить Китай", - сказав заступник держсекретаря США.

Співпраця Китаю з Росією

Китай та Росія запланували у вересні спільні військові навчання North-Joint 2024. Маневри мають відбутися у повітрі та в морській акваторії навколо Японського та Охотського морів.

В США не вбачають загрози у цих навчаннях, але планують уважно за ними простежити.

Тим часом у НАТО переконані, що регулярна секретна підтримка Пекіном оборонного комплексу Росії, може негативно вплинути на інтереси та репутацію Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Гроші на армію, важка зима та робота з партнерами. Головне з прес-конференції Шмигаля
Гроші на армію, важка зима та робота з партнерами. Головне з прес-конференції Шмигаля
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ