США закликали європейські країни більш рішуче протистояти співпраці Китаю з РФ

Сполучені Штати закликають своїх європейських партнерів більш рішуче висловлювати своє занепокоєння щодо посилення оборонної співпраці Китаю з Російською Федерацією.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За останні два дні дипломат провів низку зустрічей із офіційними особами Бельгії, НАТО та ЄС. Під час переговорів він надав союзникам детальну інформацію про "суттєву підтримку" Китаєм військово-промислової бази Росії та про наслідки на полі бою в Україні.

За його словами, велика частина підтримки була надана приховано.

"Ми попросили наших європейських колег... зробити більше і приєднатися до нас у наших публічних заявах про занепокоєння й обережних ознаках готовності вжити заходів, щоб висловити своє невдоволення", - сказав Кемпбелл.

Він також зазначив, що просто більш ретельне спостереження за певними фінансовими установами та чітке повідомлення про це, може мати "значні наслідки", адже Китай і Росія уважно стежать за фінансовою системою та занепокоєні потенційними кроками проти них.

За словами Кемпбелла, Росія дедалі більше співпрацює з Китаєм у дослідженнях та підтримці в таких сферах, як підводні човни, авіаційний дизайн, зокрема стелс-технології й ракетний потенціал.

Наприклад, зазначив дипломат, китайські досягнення в галузі підводних човнів, можуть підірвати нинішні підводні переваги Сполучених Штатів. А допомога Росії в удосконаленні певних військових можливостей Китаю, матиме "важливий, негативний і тривожний вплив" на інші країни в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Кемпбелл зазначив, що США, ЄС і партнери по НАТО дедалі більше узгоджують свою політику щодо Китаю.

"Є деякі країни, декілька, які, можливо, відстають і мають різні погляди. Але я б сказав, що більша частина і ЄС, і НАТО рухаються в напрямку зростання занепокоєння з приводу різних кроків, які робить Китай", - сказав заступник держсекретаря США.